Perbet zet zijn ploeg op weg naar zege in topper: "Ik voel opnieuw de symbiose met de fans en het bestuur"

RFC Luik won zondag de topper van de speeldag tegen Dender (3-0). Dankzij de driepunter komen de Luikenaars de top vier binnen, met nog zes speeldagen voor de boeg in de reguliere competitie.

Na het gelijkspel van vorige week tegen koploper Dessel Sport trok Luik zondag aan het langste eind in de topper tegen Dender. Het was good old Jérémy Perbet die zijn ploeg al na twee minuten spelen op rozen zetten. Een ongekende opsteker voor de goalgetter, na zijn twee afgekeurde doelpunten van vorige week. "Ik moet toegeven dat er behoorlijk wat frustratie in mij zat de voorbije week. Er werd ons onrecht aangedaan tegen Dessel Sport. Ik verdiende die twee doelpunten en Luik verdiende de onverwinning tegen de leider. Het doelpunt van vandaag heeft de ploeg en mezelf bevrijd."

Ook opvallend is de tweede opeenvolgende clean sheet voor Luik. "We hebben opnieuw die defensieve stabiliteit gevonden, die we een tijd kwijt leken te zijn. Toch moeten we ook kritisch zijn: op de tegenaanval legden we nog te veel afval in ons spel. Die omschakeling moet bij ons nog veel beter."

"Maar het doet deugd om terug die symbiose met het publiek en het bestuur te voelen. Voor mij persoonlijk blijft het belangrijk om doelpunten te maken. Ik probeer te tonen dat ik ook mijn leeftijd er nog sta en belangrijk kan zijn. Scoren voor dit publiek geeft telkens een fantastisch gevoel", besluit Perbet.