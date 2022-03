Joan Laporta over terugkeer Lionel Messi: "Op dit moment niet aan de orde, we zijn een ploeg aan het opbouwen"

De transfer van Lionel Messi naar PSG is tot dusver geen sprookje gebleken. Door de financiële problemen bij Barcelona moest de Argentijn vertrekken uit Catalonië. Er wordt intussen al danig gespeculeerd over een terugkeer naar Nou Camp.

Bij het Catalaanse RAC1 reageerde Joan Laporta, voorzitter van Barcelona, formeel op een eventuele terugkeer van Lionel Messi. "Ik heb van Leo of zijn entourage nog geen enkel signaal ontvangen voor een terugkeer. Daar voeg ik graag aan toe dat dat op dit moment ook niet aan de orde is voor ons."

"We zijn volop bezig om een ploeg te bouwen met jonge talenten, die omringd worden door mannen die het klappen van de zweep kennen. Stilaan begint het te werken. Leo blijf natuurlijk Leo... Hij is de beste speler van de wereld en verdient alle respect, als speler en als mens. Maar nogmaals: op dit moment werken we niet aan zijn terugkeer", stelt de voorzitter van Barcelona duidelijk.