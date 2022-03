Loïs Openda na recorddoelpunt: "Ik wil ver komen op het EK"

Loïs Openda scoorde gisteren de 1-1 gelijkmaker tegen Denemarken. Hiermee is de U21-ploeg geplaatst voor het Europees kampioenschap volgende zomer. Naast de kwalificatie is het ook een recorddoelpunt voor Openda.

Loïs Openda heeft met zijn 13 doelpunten het record van Kevin Vandenbergh verbroken. Dankzij zijn doelpunt van gisteren tegen Denemarken is hij de best scorende spits bij de U21 van België ooit. Openda is blij met het record, maar concentreert zich meteen op deze zomer. De aanvaller van Vitesse hoopt op een goed EK en wil daarin zo ver mogelijk geraken.

De gelijkmaker kwam er nadat een duel op het middenveld werd gewonnen. "Amadou Onana zag mij in de diepte lopen en gaf de bal goed mee. Ik stond alleen voor de doelman en kon de bal voorbij de keeper plaatsen."