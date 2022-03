Incident op FIFA-congres: voorzitster Noorse voetbalbond klaagt omstandigheden in Qatar aan, vertegenwoordiger reageert

Op het FIFA-congres in Doha is er vandaag een aanvaring geweest tussen de voorzitster van de Noorse voetbalbond, Lise Klaveness, en Hassan El Thawadi, de vertegenwoordiger van het Qatarese organisatiecomité. Klaveness kloeg de omstandigheden in Qatar aan...

De voormalige Noorse topspeelster (Klaveness speelde 77 interlands voor Noorwegen) vroeg het woord en kloeg in haar speech de werkomstandigheden van de migranten aan. Ook de vrouwelijke discriminatie en de strafrechterlijke vervolging van homoseksuelen zijn haar een doorn in het oog. Het leverde haar een applaus op van de aanwezigen. Uiteraard niet van de Qatarese delegatie, waarna El Thawadi het woord nam: “Het stoort me enorm dat iemand alle vooroordelen als feiten verkoopt”, zei de vertegenwoordiger van het organisatiecomité. “U hebt ons niet gecontacteerd, u wilde niet in dialoog treden. Onze deur staat altijd open maar we hebben u niet gezien. Dat is moeilijk te accepteren.”