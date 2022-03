Knoop is doorgehakt: ex-topspits wordt volgend seizoen coach van PSV: "Dit was altijd mijn doel"

PSV moest op zoek naar een nieuwe coach, want Roger Schmidt had in februari al gezegd dat hij er na twee jaar mee ophield. PSV ging in eigen huis op zoek naar zijn opvolger en promoveert ex-topspits Ruud van Nistelrooij van de beloften naar de A-ploeg.

Van Nistelrooij was in het verleden een scoremachine voor Den Bosch, Heerenveen, PSV, Manchester United, Real Madrid en Hamburg. Bij Oranje scoorde hij 35 keer in 70 interlands. Na zijn carrière in 2014 begon hij als assistent bij het Nederlands elftal van Guus Hiddink. In 2016 keerde hij terug naar Eindhoven, waar hij spitsentrainer werd van de PSV Jeugd en later gewoon trainer.

"Ik heb jaren naar dit moment toegewerkt", aldus Van Nistelrooij. "Ik ben trots en overtuigd dat ik er klaar voor ben om een leidende rol te nemen in mijn club. Mijn doel is altijd het hoofdtrainersschap bij PSV geweest. Ik ben de afgelopen jaren intensief begeleid door de club en in het bijzonder door Toon Gerbrands (huidig Algemeen Directeur van PSV)."