Christian Eriksen oogst niets dan lof bij Brentford

Christian Eriksen lijkt in de beste vorm van zijn leven. Mede dankzij zijn doelpunt versloeg Brentford Chelsea gisteren. Zijn trainer heeft dan ook niets dan lof voor hem.

“Ik heb ‘m gezegd dat ik blij ben dat hij nog wat goals voor Brentford heeft opgespaard, nadat hij er twee maakte voor Denemarken”, lachte Thomas Frank zijn coach bij Brentford. Met zijn doelpunt tegen Chelsea zit hij al aan drie doelpunten deze week.

“Christian is een topspeler. Dit is een sprookje. Natuurlijk zijn we daar heel blij mee. Hij brengt ons enorm veel kalmte bij. Je kan de bal altijd bij ‘m kwijt, hij zal altijd de oplossing vinden. De manier waarop hij zich presenteert op het veld, hij is echt een grote persoonlijkheid”, sloot Thomas Frank af.