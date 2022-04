Mbappe spuit mist over transfer naar Real Madrid: "Er zijn nieuwe elementen. Wat ik bedoel? Dat moeten jullie maar uitzoeken"

Kylian Mbappé is van plan een keuze van het verstand te nemen deze zomer. De Franse sterspeler is zonder veel twijfel bezig aan zijn laatste weken bij PSG. Maar wat wordt het? Real Madrid? "Ik heb mijn keuze nog niet gemaakt."

"Als ik mijn keuze al gemaakt had, dan zou ik dat wel zeggen", aldus Mbappe na de winst tegen Lorient. Real Madrid heeft dus nog geen zekerheid. "Ik heb nog niet gekozen. Ik denk na. Er zijn nieuwe elementen. Wat ik daarmee bedoel? Ik heb jullie toch al genoeg informatie gegeven. Jullie weten wat te doen", zei hij tegen de aanwezige journalisten.

"Ik denk nog na. Er zijn veel dingen om rekening mee te houden. Ik wil vooral geen verkeerde keuze maken. Ik weet dat veel mensen het willen weten, maar dit is een persoonlijke keuze. Ik ben niemand iets verschuldigd. Ik praat er elke dag over. Ik neem mijn tijd. Ik verstop me niet, dat heb ik nooit gedaan. Ik wil de best mogelijke beslissing nemen. Wanneer ik gekozen heb, zal ik het zeggen."