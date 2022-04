Lokeren-Temse strikt nieuwe trainer die in het verleden al bij Dender, KVO en OHL op de bank heeft gezeten

Nu Lokeren-Temse in tweede amateur speelt, zijn ze een beetje uit de spotlight verdwenen. Maar de club brandt nog wel van de ambitie.

Want ze willenzo snel mogelijk promoveren en hebben daarvoor een zeer ervaren trainer kunnen strikken: Jean-Pierre Vande Velde. De 67-jarige Vande Velde trainde in 2019 nog SK Londerzeel maar maakte vooral Furore met FC Dender door de club van derde naar eerste klasse te brengen. Verder was hij onder meer ook nog trainer bij KV Oostende en OH Leuven in het verleden.

"Dit is een enorme uitdaging maar ook een ongelooflijke opportuniteit die ik met mijn beide handen wil grijpen", klinkt het bij Vande Velde via de kanalen van de cllub. "Er zit veel potentieel in de groep. Ik volg de prestaties al geruimte tijd en wil dat Lokeren-Temse opnieuw kan aanknopen met zijn geschiedenis."