Turkse eigenaars gaan nog fors investeren in Westerlo: "Zal vergelijkbaar zijn met Gent en Club, het zal de top in België worden"

Westerlo komt volgend seizoen al met grote ambities uit in 1A. De Turkse investeerders hebben grootse plannen, maar gaan ook geen gekke dingen doen: "Het team is de ster, niet het individu", laat ondervoorzitter Hasan Cetinkaya weten bij Sporza.

Eerst wil Westerlo natuurlijk een stabiele eersteklasser worden, maar de Turkse eigenaars gaan ook zwaar investeren in de infrastructuur. "We werken momenteel aan een gloednieuw en modern trainingscomplex, dat vergelijkbaar zal zijn met dat van AA Gent of Club Brugge. Het zal tot de top van België behoren", aldus Cetinkaya.

Maar natuurlijk moet ook de spelersgroep versterkt worden, maar ze gaan geen gekke dingend oen. "Daar zijn we volop mee bezig. We komen nu in de competitie terecht waar we horen te zitten. We zullen meer dan klaar zijn, maak je daar geen zorgen over. We weten dat we voor verschillende posities nieuwe spelers in huis moeten halen. Belangrijk is dat ze bij het DNA van de club passen."