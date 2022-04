Opdracht nieuwe coach Lokeren-Temse is duidelijk: "Dat ik dit op mijn leeftijd nog kan meemaken, is een ongelooflijke opportuniteit"

Lokeren-Temse heeft na het gedwongen vertrek van Urbain Spaenhoven een nieuwe coach aangesteld: Jean-Pierre Vande Velde, ex-speler van Anderlecht en Union en ervaren coach. Die moet de ploeg naar promotie leiden.

Lokeren-Temse staat momenteel tweede na Sparta Petegem, maar die hebben geen licentie voor 1ste nationale aangevraagd. Maar Brakel, Ninove en Zwevezele staan net achter hen. De eerste promoveert rechtstreeks, de tweede en de periodekampioenen spelen een eindronde.

"Laat ons eerlijk zijn: dit is een enorme uitdaging", zegt Vande Velde op de website van de club. "De laatste maanden voelde ik me eerder ongelukkig, omdat ik het veld miste. Dat ik dit op mijn leeftijd nog kan meemaken, is een ongelooflijke opportuniteit. Die wil ik met beide handen grijpen."



"Ik volg de prestaties van deze club al geruime tijd. Ik wil Lokeren-Temse zo snel mogelijk terug laten aanknopen met zijn geschiedenis. Deze fans verdienen dat, zoveel is zeker. Er zit veel potentieel in deze groep. Het zijn natuurlijk de spelers die het moeten doen, maar samen met mijn assistenten wil ik hen helpen de focus te behouden. Er is geen tijd te verliezen.”