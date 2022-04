Zorgen Chelsea en Real Madrid voor spektakel in de Champions League?

Woensdagavond krijgen we een heruitgave van de halve finale van de Champions League van vorig jaar. Chelsea en Real Madrid nemen het namelijk opnieuw tegen elkaar op. Toen waren het The Blues die aan het langste eind trokken én zich uiteindelijk zelfs tot kampioen kroonden.

Doelpuntrijke avond

Woensdagavond mogen we ons zeker en vast aan enkele doelpunten verwachten. Zowel Chelsea als Real Madrid scoorden namelijk elk al 17 doelpunten in deze huidige Champions League-campagne. Bovendien zit Chelsea thuis aan een gemiddelde van 2.75 stuks per wedstrijd.

Real scoorde gemiddeld 2.25 doelpunten per match op verplaatsing. Het zou ons dus sterk verbazen dat het duel tussen Chelsea en Real ons geen doelpuntrijke avond oplevert.

Geen clean sheet

Beide ploegen scoren bijna altijd minstens één doelpunt in deze Champions League. Van de acht gespeelde wedstrijden werd er in zeven gescoord. Dat geldt voor zowel Chelsea als Real.

Uitschieters bij The Blues waren onder meer de 4-0 tegen Juventus en 4-0 tegen Malmö. Real pakte uit met een 0-5 tegen Shakhtar Donetsk en 3-1 tegen PSG.

Je beste weddenschappen

Meer dan 2.5 doelpunten (notering van 2.20)

Beide teams scoren (notering van 1.90)