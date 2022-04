Mee eens? "Ze zouden Benzema zijn naam al op de volgende Ballon d'Or moeten zetten"

De prestaties van Karim Benzema zijn bijna buitenaards te noemen. Nadat hij eerder PSG eigenhandig over de knie legde, deed hij woensdag hetzelfde met Chelsea. Voor Rio Ferdinand is het duidelijk dat hij momenteel de beste speler ter wereld is.

De ex-verdediger van Manchester United spaarde zijn lof dan ook niet. "Ze zouden zijn naam al op de volgende Ballon d'Or moeten schrijven", zei Ferdinand op BT Sport. "Dit is het allerhoogste niveau en hij blijft gewoon scoren." Ferdinand denkt trouwens dat Benzema dit niveau niet had gehaald indien Cristiano Ronaldo bij de club was gebleven. De twee speelden tien jaar samen, maar toen trok de Portugees alle ogen naar zich toe. "Toen Ronaldo er was, had Benzema de bescheidenheid om in de achtergrond te treden omdat hij wist wat het team nodig had. Nu kruipt hij uit zijn schulp."





