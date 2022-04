Mohamed Salah geeft aan dat de contractbespreking met Liverpool een gevoelig onderwerp is

De Egyptische spits Mohamed Salah van Liverpool gaf vrijdag toe dat de lopende gesprekken met het clubmanagement over een mogelijke contractverlenging "een gevoelig onderwerp" waren.

Salah is tot juni 2023 verbonden aan Liverpool. Over een contractverlenging wordt al lang onderhandeld. Salah zou, volgens de Engelse media, graag de bestbetaalde speler in de Premier League worden.

"Er zijn veel dingen die mensen niet weten", vertelde hij vrijdag aan Sky Sports News en voegde eraan toe: "Ik kan niet egoïstisch zijn en over mijn situatie praten, omdat we op een cruciaal punt zijn in de competitie." Liverpool, dit seizoen nog in de race voor een historische wapenfeit (kampioenschap, Champions League, FA Cup naast de reeds gewonnen League Cup),

"Ik heb vaak gezegd wat ik wil, maar ik kan nu echt niet in detail treden omdat het een gevoelig onderwerp is", zei Salah. "Ik kan niet voor de camera's komen en over dit contract praten. Ik ben gefocust op het team, dat is het belangrijkste voor mij, om gefocust te zijn om prijzen te winnen. En ik geef alles voor de club", sloot Salah af.