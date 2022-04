Mindgames naar aanloop van de Engelse topper morgen: Klopp en Guardiola bewieroken elkaar

Morgen (17:30) staat er in Engeland met Manchester City-Liverpool de absolute topper op het programma. The Reds (72 punten) zouden bij winst over The Cityzens (73 punten) kunnen springen naar de eerste plaats. De coaches van beide ploegen hadden alvast mooie woorden voor elkaar over.

Zo noemde Jürgen Klopp Guardiola de beste coach ter wereld. "Als iemand aan hem twijfelt, snap ik er helemaal niets meer van. Hij is zonder twijfel de beste coach in de wereld en daar zouden we het allemaal over eens moeten zijn."

Ook over de concurrentie tussen de twee Engelse topclubs, die de Premier League al jaren domineren, was de Duitse oefenmeester zeer te spreken. "Ik denk dat het heel erg helpt in de sport om een sterke tegenstander te hebben, vooral op de lange termijn. Zo denk ik dat Nadal en Federer profijt hebben gehad van de rivaliteit die ze hadden. Zo werkt het in de sport. Ik zou niet willen zeggen dat ik City dankbaar ben, maar het heeft onze ontwikkeling zeker niet geschaad. De prestaties van beide teams in de afgelopen periode zijn waanzinnig."

Nuance en lof

Guardiola nuanceerde, en was er als de kippen bij om op zijn beurt de coach van Liverpool te loven. "Ik ben niet de beste manager ter wereld. Hartelijk dank voor deze woorden. Ik zou graag zeggen dat ik de allerbeste ben, maar dat ben ik echt niet. Ik bewonder wat Liverpool doet en hoe goed ze zijn. Ik geniet van de manier waarop ze ons uitdagen. Klopp is de grootste uitdager geweest in mijn carrière tot nu toe." Daarnaast legde hij eveneens de link met het tennis. "In de sport ben je gebaat bij sterke tegenstand, zeker op de lange termijn. Maar er is geen rivaliteit. Ik denk dat Rafael Nadal en Roger Federer ook hebben genoten van hun strijd. Dat maakt de sport juist zo mooi."

Manchester City-Liverpool is morgen vanaf 17:30 te bewonderen op Play Sports.