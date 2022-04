Trossard dikt doelpuntenaantal tegen "Big Six" aan op bezoek bij Arsenal: intussen al zesde goal tegen topclub

Leandro Trossard opende zonet de score in Arsenal-Brighton, en heeft zo al zijn zesde doelpunt tegen een big six-ploeg te pakken in loondienst van The Seagulls.

De 27-jarige Belgische winger speelde zich de laatste jaren met onder meer 15 doelpunten in de basis van Brighton & Hove Albion, en dat leverde hem ook een (vaste) plek bij de Rode Duivels op. Opvallend: bijna de helft van zijn doelpunten voor Brighton maakte hij tegen de zogenoemde "big six"-ploegen uit de Premier League (de twee clubs uit Manchester, Liverpool, Arsenal, Chelsea en Tottenham). Trossard scoorde voor Brighton 2 maal tegen Liverpool, en 1 maal tegen Tottenham, Chelsea, Manchester City en nu dus ook Arsenal. .@LTrossard met de staalharde precisie! 😍🇧🇪 pic.twitter.com/6BMOxS1Crj — Play Sports (@playsports) April 9, 2022