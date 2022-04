🎥 Twee goals Nmecha bezorgen Casteels mooi jubileumcadeau

Lukas Nmecha was andermaal de grote man bij Wolfsburg in de 4-0-overwinning tegen Arminia Bielefeld. Met twee goals gaf hij feestvarken Koen Casteels ook een mooi cadeau. De Rode Duivel speelde zijn 220ste match in de Bundesliga en steekt daarmee Daniel Van Buyten voorbij.

Casteels is nu de Belg met de meeste wedstrijden in de Duitse hoogste klasse. En het werd een galawedstrijd voor hem en Sebastiaan Bornauw, die ook in de basis stond. Nmecha opende na elf minuten de score en na rust deed hij er nog eentje bij. Arnold en Kruse maakten er 4-0 van. Aster Vranckx mocht nog invallen, Lukebakio bleef op de bank.

09/04/2022 15:30 Greuther Fürth - Bor. Mönchengladbach 0-2 09/04/2022 15:30 1. FC Köln - 1. FSV Mainz 05 3-2 09/04/2022 15:30 VfL Wolfsburg - Arminia Bielefeld 4-0 09/04/2022 15:30 Bayern München - FC Augsburg 1-0 09/04/2022 18:30 Hertha Berlin - Union Berlin 0-1