📷 Vergeten blunderdoelman Liverpool maakt indruk op sociale media

Zijn twee kolossale flaters in de Champions League-finale van 2018 tegen Real Madrid zullen voor eeuwig een smet blijven op de loopbaan van Liverpool-doelman Loris Karius.

Intussen is Karius 28 jaar. Na uitleenbeurten aan Besiktas en Union Berlin zit Karius dit seizoen opnieuw bij Liverpool, waar zijn contract straks afloopt. Ondanks de overvolle kalender van de Reds mocht de Duitser dit seizoen nog niet in actie komen in de hoofdmacht.

De voormalige Duitse jeugdinternational lijkt zijn ei vooral kwijt te kunnen in het krachthonk van Liverpool. Via Instagram deelde Karius deze week een foto van zijn toch wel indrukwekkende torso. De Duitser onderging een ware metamorfose in vergelijking met enkele seizoenen geleden.