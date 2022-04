Xavi met enorme lof voor bekritiseerde middenvelder: "De beste van de laatste tien-vijftien jaar!"

Xavi heeft heel wat veranderingen doorgevoerd in de basiself van Barcelona, maar er is wel één constante: Sergio Busquets. Als hij beschikbaar is, speelt de verdedigende middenvelder altijd. Maar hij kreeg ook wel wat kritiek en dat zinde Xavi niet.

"In mijn ogen is hij, met respect voor Casemiro, met afstand de beste controlerende middenvelder in de laatste tien tot vijftien jaar", aldus Xavi op zijn persconferentie. "Alles wat Sergio doet in aanvallend én verdedigend opzicht is buiten categorie. En dan nog is hij degene die het meest bekritiseerd wordt." Die kritiek gaat dan veelal over zijn fysieke kracht en loopvermogen. "Sergio profiteert ervan als wij als een goed blok staan. Hij is speciaal, hij verliest nooit de bal. Een vervanger voor hem vinden, zal niet makkelijk zijn. Maar Frenkie de Jong en Nico González kunnen daar ook spelen."





