Burnley verliest van rode lantaarn Norwich en doet slechte zaak om het behoud

Vandaag stond het kelderduel tussen Norwich City en Burnley op het programma. Een cruciaal duel voor beide ploegen om het behoud.

Norwich City helemaal onderin het klassement nam het vandaag thuis op tegen de 18de Burnely. De uitploeg moet winnen met het oog op behoud.

Burnley begon slecht aan de wedstrijd. Na amper negen minuten stond het al achter na een doelpunt van Lees Melou. De uitploeg zocht naar de gelijkmaker, maar kon de kansen niet afwerken. Norwich ging met een een voorsprong de kleedkamer in.

In de tweede helft kregen we een evenwichtige wedstrijd. Maar Norwich was het meest realistisch voorin. De Fin Pukki scoorde vier minuten voor affluiten de bevrijdende 2-0 op het bord. Burnley doet een heel slechte zaak en moet de komende weken punten pakken, wil het volgend seizoen in de Premier League blijven.

Norwich City blijft laatste ondanks de overwinning van vandaag. Ze tellen zeven punten minder dan de nummer 17, Everton.