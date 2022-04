Teddy Chevalier verontschuldigt zich voor zijn opmerkingen over Gérard Lopez

Teddy Chevalier haalde uit naar Gérard Lopez na de zware nederlaag van Moeskroen tegen Westerlo (2-6). Hij moest zich verontschuldigen.

Het is duidelijk dat Moeskroen de opmerkingen van Teddy Chevalier niet op prijs stelde. Hij noemde Gérard Lopez, de eigenaar van de club, een "lafaard" die "moest ophouden tegen hem op te scheppen". In zijn commentaar na de wedstrijd zei de aanvaller van Moeskroen dat hij "niet bang was voor een ontbinding van zijn contract", maar kennelijk heeft iets hem van gedachten doen veranderen, of het nu oprechte spijt was of een gesprek met de club.

In een verklaring die op de officiële website van de club werd gepubliceerd, verontschuldigde Chevalier zich. "De frustratie en ontzetting veroorzaakt door deze nederlaag deden mijn woorden en gedachten te boven gaan. Ik had niet ter plekke moeten reageren, maar de onzekerheid over de toekomst van de club en de mensen die er elke dag voor werken, breekt mijn hart. Elke dag praat ik met mijn teamgenoten maar ook met de medewerkers van de club en we verkeren allemaal in onzekerheid," legde hij uit. "Door direct achter Meneer Lopez aan te gaan, heb ik een fout gemaakt. Sinds oktober heeft de hoofdaandeelhouder, ook al is de situatie niet idyllisch, steeds aan zijn verplichtingen voldaan. Het is waar dat er op bepaalde momenten vertragingen zijn geweest bij de betaling van de salarissen, maar uiteindelijk zijn we altijd betaald", legt Chevalier verder uit.

Lees de complete brief hieronder:

"Vrijdagavond na de wedstrijd werd ik door de pers gevraagd mijn mening te geven over het resultaat van de wedstrijd. Ik was zeer bedroefd over de zware nederlaag en mijn reactie aan de journalisten was buiten proportie.

De frustratie en ontzetting van de nederlaag deden mijn woorden en gedachten te boven gaan. Ik had niet ter plekke moeten reageren, maar de onzekerheid over de toekomst van de club en de mensen die er elke dag voor werken, breekt mijn hart. Elke dag praat ik met mijn teamgenoten maar ook met de medewerkers van de club en we verkeren allemaal in onzekerheid.

Deze ingewikkelde situatie, gekoppeld aan de frustratie van deze enorme tegenslag in onze laatste thuiswedstrijd, deed mijn woorden en gedachten te boven gaan.

Door direct naar Meneer Lopez te gaan, had ik het mis.

Sinds oktober heeft de hoofdaandeelhouder, ook al is de situatie niet idyllisch, steeds aan zijn verplichtingen voldaan. Het is waar dat er op bepaalde momenten vertragingen zijn geweest bij de betaling van de salarissen, maar uiteindelijk zijn wij altijd betaald.

Wat me zo deed reageren was de liefde die ik heb voor deze club en de mensen die hier werken. Ik ben zo teleurgesteld dat ik niet naar de toekomst kan kijken. Ik ben gehecht aan Moeskroen en mijn enige wens is om het avontuur binnen de club te kunnen voortzetten en het de glans te geven die het verdient.

Daarom wil ik de zaken rechtzetten. De heer Lopez heeft zich altijd aan zijn verplichtingen gehouden en in tegenstelling tot wat ik misschien in frustratie heb gezegd, heeft hij de club niet in de steek gelaten. Als dat het geval was geweest, zouden wij sinds oktober niet meer zijn betaald en zou de club opgedoekt geweest zijn. Waarvan akte.

Teddy Chevalier"