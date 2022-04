Begeerde De Ligt moet kiezen van Juventus: "Bijtekenen of vertrekken"

De Ligt groeide de laatste jaren uit tot een echte sterkhouder bij Juventus. Dat leverde de verdediger interesse op van enkele Europese topclubs. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft hij van Juventus nu twee opties gekregen: "Bijtekenen of vertrekken".

La Gazzetta dello Sport pakte deze ochtend groot uit met het nieuws over De Ligt. "Bijtekenen of vertrekken": Dat zijn volgens het Italiaanse medium de opties die Juventus De Ligt, wiens huidige contract in 2024 afloopt, gegeven heeft.

De Ligt is een populair transferdoelwit. Volgens de gerenomeerde sportkrant zouden Barcelona, Bayern München, Paris Saint-Germain en Chelsea geïnteresseerd zijn in de sterkhouder van Juventus. Hoewel dat De Ligt mateloos populair is in Turijn, zou De Oude Dame niet helemaal weigerachtig staan tegenover een transfer.

De ontsnappingsclausule bedraagt 125 miljoen euro, maar er wordt niet uitgesloten dat Juventus bereid is om voor minder rond de tafel te gaan zitten. De Ligt is met een jaarsalaris van acht miljoen euro en vier miljoen aan bonussen de best betaalde speler binnen de selectie van Juve, wat maakt dat hij serieus op de financiële huishouding drukt.

Matthijs de Ligt kan zich opmaken voor een woelige transferzomer.