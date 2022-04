Sergio Ramos (36) denkt nog niet aan stoppen: "Nog vier, vijf jaar op topniveau spelen"

In een interview met Prime Video vertelt Sergio Ramos dat hij nog vier of vijf jaar op topniveau wil spelen. Opmerkelijk, want de Spanjaard speelde dit seizoen slechts zeven wedstrijden.

Sergio Ramos, ondertussen 36 jaar oud wil tot minstens zijn 40ste doorgaan. De Spanjaard die afgelopen zomer de overstap maakte van Real Madrid naar PSG speelde dit seizoen, door blessures, slechts zeven wedstrijden, goed voor 400 minuten in totaal. "Ik heb vorig jaar voor twee seizoenen getekend bij Paris Saint-Germain en we gaan proberen daar drie jaar van te maken. En dan zien we het wel. Ik wil graag nog vier, vijf jaar op topniveau spelen voordat ik wat anders ga doen", zei de verdediger in een interview met Prime Video. In Madrid won de verdediger in totaal vier keer de Champions League en werd hij vijf keer kampioen in LaLiga met Real Madrid. Zijn overgang naar Frankrijk kent tot nu toe weinig succes.