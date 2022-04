🎥 Meer dan enkel een ballenpakker: 'Courtois stuurt Havertz terug naar Leverkusen'

Iedereen spreekt weer over Karim Benzema nadat Real Madrid Chelsea uitschakelde, maar een even grote rol was weggelegd voor Thibaut Courtois, die alweer uitpakte met een wereldredding. En met een voorbeeld van ijswater in de aderen...

Courtois pakte bij 3-0 uit met een geweldige kopbal van Havertz. En diezelfde Havertz dacht hem ook de bal te kunnen afsnoepen, maar Courtois kapte hem met bijzonder veel zelfvertrouwen uit. De beelden daarvan gingen viraal op sociale media. Highlight of the match: Courtois sending Havertz back to Leverkusen pic.twitter.com/oAIPuq0hiB — 𝗞𝗙𝗨𝗔 (@kfua_) April 12, 2022