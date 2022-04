Philippe Clement na de goede reeks met Monaco: "Champions League is nog haalbaar, eerste plaats niet"

Naar aanleiding van de wedstrijd van vrijdag tussen Stade Rennes en Monaco sprak Philippe Clement de pers toe. Monaco momenteel zesde in de stand moet absoluut winnen wil het volgend seizoen deelnemen aan de Champions League.

Philippe Clement begon slecht aan zijn periode in Monaco, maar in de laatste vijf wedstrijden won hij vier keer. Hij ziet deze goede reeks niet als wraak op alle krietiek van de afgelopen weken. "Met de sociale netwerken en alle analisten die er zijn, leven we in een wereld waar er veel meningen zijn. Ik weet wat we hier met de spelers doen. Ik ben er echt van overtuigd dat wanneer er tijd is om met een groep te werken, je grootse dingen kunt doen. Daar was ik hier twee maanden geleden al van overtuigd. Als je de dingen elke dag echt goed doet, volgen de resultaten altijd", is Clement positief.

Wil Monaco zich plaatsen voor de Champions League moet het vrijdag best winnen van concurrent Stade Rennes, momenteel derde in de stand. "Alles is nog mogelijk, buiten kampioen spelen, gezien het feit dat we 21 punten achter PSG staan met nog zeven wedstrijden te gaan. Maar alle andere dingen zijn nog mogelijk, inclusief de Champions League. En niet alleen voor ons", besluit de ex-coach van Club Brugge.