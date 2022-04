Engelse media melden interesse topclub voor Lukaku: onderhandelingen zouden al bezig zijn

Is er een oplossing in de maak voor Romelu Lukaku? In Engeland verschijnen er berichten dat PSG, één van de weinige ploegen die hem kan betalen, interesse heeft om hem binnen te halen.

Volgens The Daily Mail zouden er zelfs al gesprekken bezig zijn tussen de entourage van Lukaku en de clubleiding van de Parijse topclub. Die zien deze zomer zo goed als zeker Kylian Mbappé naar Real Madrid vertrekken en hebben uiteraard een vervanger nodig. Lukaku zit bij Chelsea in het sukkelstraatje. Thomas Tuchel ziet hem niet als eerste spits en daar lijkt niet snel verandering in te komen. Nu is hij ook geblesseerd aan de achillespees. Een oplossing deze zomer zou hem niet slecht uitkomen met het oog op het WK in Qatar.