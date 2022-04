Einde verhaal voor langstzittende manager van Premier League: Na 10 jaar nemen Burnley en Dyche afscheid van elkaar

Aan elk verhaal komt een einde. Sean Dyche is niet langer meer de hoofdtrainer van Burnley. Na bijna 10 jaar wordt Dyche ontslagen omwille van de tegenvallende resultaten en de 18de plaats in de Premier League.

Sean Dyche is niet langer meer de coach van Burnley. De nummer 18 in de Premier League staat momenteel op een degradatieplaats en heeft slechts acht wedstrijden over om een langer verblijf in eerste klasse te verzekeren.

In oktober 2012 werd Dyche aangesteld als nieuwe manager van Burnley, toen nog in de Championship. Aan het einde van zijn eerste seizoen met Burnley belandt hij op de 11de plaats. Het seizoen daarop kan hij promotie afdwingen met een tweede plaats in het klassement.

Premier League was maar van korte duur. Want na één seizoen treden Dyche en Burnley opnieuw in de Championship na een teleurstellende 19de plaats. De terugkeer in tweede klasse hebben ze goed aangepakt en de club wint de titel in 2016 en promoveert opnieuw naar het hoogste niveau.

Wat volgt zijn vijf seizoenen Premier League met als hoogtepunt het seizoen 2017-2018. De club eindigt als 7de in het klassement en neemt het volgende jaar deel aan de Europa League. Het vijfde seizoen zou wel is het seizoen te veel kunnen zijn voor Dyche. Na bijna 10 jaar Burnley en zes jaren premier League staat de club voorlopig op een 18de plaats. Het verlies van afgelopen weekend tegen de laatste in de stand Norwich City is doorslaggevend.

Met nog acht wedstrijden te gaan, staat Burnley slechts vier punten achter op de nummer 17, Everton. Een 17de plaats betekent Premier League volgend seizoen. Het beloven nog spannende weken te worden in Burnley.

Onder-23 coach Mike Jackson neemt voorlopig over tot er een vervanger voor Dyche wordt gevonden. Burnley neemt het nog op tegen West Ham, Southampton, Wolverhampton Wanderers, Watford, Aston Villa (x2), Tottenham en Newcastle United.