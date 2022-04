In vier jaar tijd van vierde provinciale naar Lierse Kempenzonen: deze jonge doelman maakt het waar

Voetbalsprookjes worden alsmaar schaarser, maar ze bestaan nog. Vraag dat maar aan Milan De Schutter. De 18-jarige doelman verdedigde twee seizoenen geleden nog het doel van Wechelderzande in vierde provinciale, maar zal vanaf 2023 uitkomen voor Lierse Kempenzonen!

GVA laat weten dat Milan De Schutter volgend seizoen nog actief blijft bij Vosselaar (eerste provinciale). Bij die club klom de 18-jarige doelman in geen tijd op van derde naar eerste doelman. Ook volgend seizoen blijft hij nog actief bij Vosselaar, daarna trekt de beloftevolle doelman naar het Lisp. Het was Patick Nys die De Schutter aanbood bij Lierse Kempenzonen. Na enkele tests geraakten de Pallieters overtuigd.

"Milan is een hele nuchtere en verstandige jongen met ongelofelijk veel talent. Ik liet hem een aantal keer testen bij Beerschot, maar daar was men uiteindelijk niet helemaal overtuigd. Bij Lierse vonden we wel gehoor. De komende maanden zullen we hard werken aan zijn coaching en uitstraling", aldus Patrick Nys.