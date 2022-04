Mogelijk einde seizoen voor concurrent: Sambi Lokonga uitzicht op meer speelminuten bij Arsenal?

Komt Rode Duivel Sambi Lokonga opnieuw in aanmerking voor meer speelminuten bij Arsenal? Door het uitvallen van basisspeler Thomas Partey maakt de jonge Belg opnieuw kans op basisplaatsen.

Op 4 april viel Thomas Partey een kwartier voor affluiten geblesseerd uit tegen Crystal Palace. Onze landgenoot Sambi Lokonga verving toen de Ghanees. In de volgende wedstrijd tegen Brighton Hove Albion verscheen de Rode Duivel plots aan de aftrap.

Als we Mikel Arteta mogen geloven is Thomas Partey voor de rest van het seizoen buiten strijd. Voor de ex-Anderlecht speler is dit een unieke kans om zich opnieuw te laten zien. Sambi Lokonga begon als basisspeler aan het seizoen, maar verdween plots naar de bank. In totaal zit zit de Belg aan 16 wedstrijden in de Premier League.

Met de blessure van concurrent Thomas Partey kan Sambi Lokonga mogelijk opnieuw rekenen op extra speelminuten met het oog op het WK in Qatar eind 2022. Voor Arsenal blijven er acht wedstrijden over dit seizoen.