Technisch directeur van Genk kijkt uit naar de Play-Offs: "De ambitie is er voor het laatste Europese ticket"

Technisch directeur van Genk, Dimitri de Condé blikt vooruit naar de Play-Offs. En wil strijden voor het laatste Europese ticket.

Dimitri de Condé vertelt in een YouTube-video van Genk de ambitie die de club heeft in de 'Europe Play-Off'. "Het seizoen heeft niet gebracht waar we allemaal op gehoopt hadden. Ondanks dat zijn we toch nog goed geëindigd. We hebben in onze laatste twee wedstrijden tweemaal de nul gehouden wat geen sinecure was doorheen heel het seizoen", vertelt Dimitri de Condé.

Als Genk nog kans wil maken op Europees voetbal volgend seizoen moet het Play-Off 2 winnen. "We zijn er in geslaagd om ons te plaatsen voor de Play-Offs. Nu wachten er ons mooie en sterke tegenstanders met Gent, Charleroi en Mechelen. Wedstrijden waar we naar uit kijken en ons tegen willen meten. We willen absoluut voor het laatste Europese ticket gaan. De ambitie is er binnen de club en spelersgroep", besluit de technische directeur van Genk.