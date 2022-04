Cristiano Ronaldo grote held met hattrick tegen rode lantaarn Norwich City

Cristiano Ronaldo was wederom de grote matchwinnaar bij Manchester United. De Portugees trof drie keer raak deze namiddag, en scoorde na twee jaar nog eens met een rechtstreekse vrije trap.

Manchester United nam het in Old Trafford op tegen rode lantaarn Norwich City. De thuisploeg moest absoluut winnen, wou het nog in de race blijven voor de Champions League-tickets. De uitploeg kon afgelopen weekend nog eens winnen in de competitie.

De wedstrijd was nog maar net op gang gefloten, en daar was Ronaldo al met de openingstreffer. De Zweed Elanga zette goed druk op de verdediging van Norwich, waarna hij de bal kon meenemen en voorzetten naar Ronaldo, die simpel binnenlegde. Manchester United ging daarna nadrukkelijk op zoek gaan naar een tweede doelpunt. Iets na het half uur kopte Ronaldo een hoekschop van dichtbij tegen de netten. Kieran Dowell bood Norwich net voor de rust een strohalm aan, door de aansluitingstreffer tegen de touwen te koppen. Ruststand: 2-1.

The Canaries gingen in de tweede helft door op dat elan. De Fin Teemu Pukki had slechts een dikke vijf minuten nodig om de gelijkmaker voorbij De Gea binnen te trappen. De VAR bekeek de beelden, maar de 2-2 werd goedgekeurd. Alles te herdoen voor United.

Na de gelijkmaker kregen we een meer evenwichtige wedstrijd met kansen aan beide kanten, maar het was uiteindelijk Ronaldo die een kwartier voor affluiten op vrije trap de verlossende 3-2 binnenknalde. Opvallend: het was al van 2020 geleden dat de Portugees nog eens kon scoren op die manier.

Dat was meteen ook de eindstand, en zo ontsnapt Manchester United aan duur puntenverlies. De thuisploeg staat dankzij deze overwinning op een vijfde plaats in het klassement, en heeft nog uitzicht op een Champions League-plek. Norwich City blijft laatste in de stand.