Sambi Lokonga na derde verlies op rij: "Het is momenteel te zwak van ons"

Door het uitvallen van middenvelder Thomas Partey bij Arsenal krijgt Sambi Lokonga opnieuw de kans om zich te tonen. Tegen Southampton stond de Belg voor de tweede keer op rij in de basis.

Sambi Lokonga en Arsenal hebben opnieuw verloren. De Rode Duivel begon net als vorige week tegen Brighton Hove Albion aan de aftrap. De 'Gunners' creëerden voldoende kansen maar verloren met 1-0 van Southampton. Hierdoor valt Arsenal uit de top vijf in de stand.

Arsenal verliest voor de derde keer op rij in de competitie. "Het is een grote teleurstelling. Iedereen in de kleedkamer weet dat het momenteel te zwak is. We moeten onze hoofden bij elkaar steken en snel het tij keren. Blijven geloven in onze capaciteiten", vertelt Sambi Lokonga

Ondanks de vele schoten op doel kon Arsenal vandaag niet scoren. "Verschillende basisspelers ontbreken, maar het is aan ons om te tonen dat we ook zonder hen kunnen presteren. We hadden voldoende kansen om te scoren, maar tegenover ons stond een sterke doelman. Samen met de hulp van de fans geraken we hier uit", besluit de Rode Duivel.