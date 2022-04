Deinze zet de samenwerking met Wim De Decker en de volledige technische staf stop

Verrassend nieuws vanuit Deinze. De samenwerking tussen Wim De Decker, de volledige technische staf en Deinze wordt op het einde van het seizoen stopgezet.

Wim De Decker was bijna anderhalf jaar in dienst bij Deinze. Dit na zijn vertrek bij AA Gent. In maart 2021 nam hij over van David Gevaert waar hij in het verleden nog mee samenwerkte bij Antwerp. Buiten Wim De Decker wordt ook afscheid genomen van de volledige technische staf. Dit betekent dat ook Pieterjan Monteyne, Flavien Le Postollec, Brian Vandenbussche en Frederik Bracke op zoek moeten naar een nieuwe uitdaging.

Het nieuws is toch wel verrassend te noemen want Deinze kende een goed seizoen in 1B. Het eindigde op een 4de plaats op 17 punten van kampioen Westerlo.

Akihisa Iizuka (Chief Strategy Officer): “Het was een moeilijke beslissing, maar de club en de coaches zijn overeengekomen om na afloop van het seizoen 2021-22 elk hun eigen weg te gaan. Deze staf is altijd professioneel en zorgzaam geweest voor iedereen, en hebben steeds hun uiterste best voor het team gedaan. We willen dan ook onze diepe dankbaarheid uitspreken.”