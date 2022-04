📷 Manchester United-ster komt ongedeerd uit verkeersongeval

Bruno Fernandes kwam er gelukkig zonder kleerscheuren vanaf. Uit beelden die op Twitter verschenen werd wel duidelijk dat de Porsche van de Portugees averij opliep.

De offensieve middenvelder van Manchester United kon met enige vertraging alsnog inpikken op training. De wedstrijd van dinsdag tegen Liverpool komt niet in het gedrang voor Bruno Fernandes. Dat bevestigde Ralf Rangnick tijdens zijn persbabbel maandagmiddag.

Met nog zes speeldagen voor de boeg staat Manchester United op de vijfde plaats, met een achterstand van drie punten op het nummer vier, Tottenham Hotspur.

Bruno Fernandes was involved in a car crash this morning. Thankfully he is fine. pic.twitter.com/ooujgPMutE