Ralf Rangnick zijn huiswerk is duidelijk nog niet af bij Manchester United

Ralf Rangnick heeft onthuld waarom dat Manchester United voor hem koos. Hij moest namelijk defensief orde op zaken stellen bij de Premier League club.

Toen voorganger Ole Gunnar Solskjaer in november werd ontslagen, kreeg United 21 goals tegen in 12 Premier League-wedstrijden. Slechts twee teams kregen toen meer doelpunten tegen. Inderdaad, na de laatste wedstrijd van Solskjaer die de leiding had, sloeg doelman David de Gea uit op de "gênante" vertoning, waardoor ze zelfs meer hadden kunnen incasseren.

"De reden waarom de club me in november contacteerde, was het feit dat ze te gemakkelijk te veel goals incasseerden", vertelde Rangnick de media voorafgaand aan de wedstrijd tegen Liverpool. "We hebben het aantal tegendoelpunten verminderd, maar de manier waarop we verdedigen is nog steeds niet de standaard die we nodig hebben om een ​​top vier club te zijn."

United hield de nul in de eerste twee wedstrijden van Rangnick en versloeg Crystal Palace en Norwich. In de 16 competitiewedstrijden die volgden kwamen ze echter tot slechts drie clean sheets.