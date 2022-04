Balotelli haalt uit: "Prestigieus om mij rood te geven maar laten we vooral niet fluiten voor fouten van tegenstanders"

Mario Ballotelli doet nog eens van zich spreken. Deze keer nadat hij zelf rood kreeg in een competitiewedstrijd in Turkije.

Balotelli ging een paar dagen geleden met zijn ploeg Demirspor op bezoek bij Kasimpasa. Hoewel Demirspor hoger gerangschikt staat, liep het bij Kasimpasa helemaal mis. De ploeg van Ryan Donk liep al 2-0 uit, waarna Balotelli uitgesloten werd wegens stevig inkomen met zijn rechtervoet in een duel. Kasimpasa won uiteindelijk met ruime 4-0-cijfers.

Het spreekt voor zich dat 'Super Mario' not amused was. De aanvaller uit zijn genoegen met een afbeelding op Instagram, waarop duidelijk te zien is waarop zijn been ook was toegetakeld. "Ik heb dit mezelf aangedaan", voegde hij er een cynisch opschrift aan toe.

"De Turkse competitie. Heel prestigieus om mij een rode kaart te geven, maar laten we vooral niet fluiten voor fouten van tegenstanders en hun kaarten geven", vond Balotelli dat de arbitrage twee maten en twee gewichten hanteerde.