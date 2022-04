Mitrović brengt Fulham in stijl naar Premier League: eerste speler sinds '93 met 40 goals in Engelse tweede klasse

Het is een feit: Fulham keert terug naar de Premier League. UItblinker bij uitstek Aleksandar Mitrović zorgde er voor dat de laatste horde in stijl werd genomen.

Voor de leider in The Championship was de opdracht klaar en duidelijk: thuis winnen van Preston en de promotie naar de Premier League was een feit. Nog geen tien minuten had de thuisploeg nodig om de score te openen. Joe Bryan bediende Mitrović en die deed wat hij al het hele seizoen doet aan de lopende band: koelbloedig afwerken.

Even voorbij het halfuur zat Fulham op rozen. Bij dit doelpunt was Mitrović dan ook nog eens betrokken, net als Neeskens Kebano, nog zo'n oude bekende uit de Belgische competitie. Afwerker van dienst was Fabio Carvalho. Dat was het sein voor Mitrović om zelf opnieuw de netten te doen trillen. Balaanname en bij de volgende baltoets meteen scoren: geen probleem voor 'Mitrogoal'. De assist kwam van Wilson.

Het was het 40ste(!) doelpunt van Mitrović in de competitie. De Serviër is de eerste sinds 1993 die zo dikwijls de weg naar doel vindt in de Engelse tweede klasse. Guy Wittingham maakte er dat seizoen 42 voor Portsmouth. Hem evenaren kan nog een uitdaging zijn voor Mitrović. Zijn belangrijkste sportieve doel is alleszins vervuld. Fulham won met 3-0 en kan de promotie vieren.