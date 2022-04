Daar is Big Rom opnieuw! Lukaku mag van Tuchel starten in duel tegen Arsenal

Thomas Tuchel is Lukaku dan toch niet helemaal vergeten.

Woensdagavond kijkt Chelsea stadsgenoot Arsenal in de ogen op de 33e speeldag in de Engelse Premier League. In de heenwedstrijd won Chelsea met 0-2 van Arsenal in de Emirates na een masterclass van Lukaku die in zijn debuutwedstrijd voor Chelsea ,na de transfer van vorige zomer zijn debuut maakte voor The Blues.

Dat blijkt Tuchel niet vergeten te zijn. De Duitse trainer kiest er dan ook voor om Big Rom opnieuw in de basis te droppen tegen The Gunners. Het is de eerste basisplaats sinds midden februari voor Lukaku in de Premier League; De spits van de Rode Duivels krijgt in de voorhoede steun van Timo Werner.

Bij Arsenal start Sambi Lokonga op de bank: