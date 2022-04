Ex-speler Club Brugge gelooft in de grote doorbraak: "ik heb nog een heel mooie toekomst voor me"

Tahith Chong, ex-Club Brugge gelooft nog steeds in de grote doorbraak. De intussen 22-jarige aanvaller speelt op huurbasis bij Birmingham in de Engelse tweedeklasse.

Kent u Tahith Chong nog? Club Brugge huurde de aanvaller zes maanden lang van Manchester United. De Nederlander werd kampioen in België, maar speelde slechts een beperkte rol. In totaal kwam Chong 13 keer in actie voor Blauw-Zwart en scoorde hij één keer.

In een interview met Voetbal International spreekt hij over zijn toekomst en de grote doorbraak. "Weet je, ik heb nu al met zoveel goede spelers gespeeld, ben zoveel goede voetballers tegengekomen en ik heb nog een heel mooie toekomst voor me", zegt Chong.

"Kijk naar Harry Kane, die is ook ik weet niet hoe vaak uitgeleend geweest voordat hij de kans kreeg en doorbrak bij Tottenham Hotspur. Of neem Jamie Vardy, die pas op 25-jarige leeftijd naar Leicester City ging, op het vijfde niveau voetbalde, nog in een fabriek werkte en soms zijn wedstrijden met een enkelband om speelde", aldus de 22-jarige Chong.

Dit seizoen speelde Chong slechts 19 wedstrijden in de Championship. Door een liesblessure stond de 22-jarige aanvaller lange tijd aan de kant. Volgend seizoen hoopt hij bij zijn terugkeer in Manchester zijn kans te krijgen en door te breken onder landgenoot Erik ten Hag.