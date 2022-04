Feyenoord laat plannen voor nieuw stadion varen en blijft in De Kuip

Feyenoord schrapt de plannen voor een nieuw stadion en ook twee ideeën om te verbouwen zijn van tafel geveegd.

Directeur Dennis te Kloese en financieel directeur Pieter Smorenburg lichtten de situatie van het stadiondossier toe in een persconferentie. “Het is gewoon niet mogelijk, het kan gewoon niet”, zei Te Kloese. “We zijn een voetbalclub en we gaan ons nu ook weer op het voetbal richten. Er kunnen denk ik wel zaken beter in de huidige Kuip. Daar gaan we eens goed naar kijken.”

De club wilde graag een nieuw stadion, maar kiest nu hoe dan ook voor de renovatie van De Kuip. Ook grootscheeps verbouwen is echter niet mogelijk. Dat heeft uiteraard ook zijn gevolgen voor de uitbouw van de club.

“Natuurlijk kan je in een nieuw en modern stadion meer inkomsten generen. Maar dat is niet de enige manier. Dat kan ook met een uitgekiend sportief beleid. Ik denk dat onze spelers dit jaar meer waard zijn geworden.”

De plannen voor een nieuw stadion waren er al in 2006, maar pas in 2017 was er een concreet plan dat goedgekeurd werd. De club had 444 miljoen euro beschikbaar voor het plan dat een nieuw stadion en 3.800 woningen bevatte. In november vorig jaar bleek echter dat er een meerprijs van 180 miljoen euro zou zijn, bovenop de 444 miljoen euro.