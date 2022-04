Guardiola en Manchester City blijven op titelkoers: "De spelers beseffen dat"

Met een 3-0-overwinning tegen Brighton blijft Man City de primus in de Premier League.

Kevin De Bruyne speelde zijn 300ste wedstrijd voor Manchester City en vierde dat met een assist. De druk blijft echter groot voor Manchester City in de Premier League.

Trainer Guardiola weet dat er gepresteerd moet worden om de titel te pakken. “Als we één keer gelijkspelen, en dus twee punten laten liggen, wordt Liverpool kampioen”, zei hij aan BBC Sport na de match “Als we al onze wedstrijden winnen, zullen wij de titel pakken. De spelers beseffen dat.”

Gemakkelijk wordt het alvast niet. “We beseffen dat er nog stevige wedstrijden aankomen. We zullen opnieuw zo moeten presteren om die allemaal te winnen. Als we dat doen, zullen we kunnen vieren. Anders zullen we Liverpool moeten feliciteren.”

Dat de club zeker is om volgend seizoen in de Champions League te spelen lijkt dan ook maar normaal. “Dit is een van de mooiste dagen van het seizoen, aangezien we volgend jaar opnieuw in de Champions League mogen spelen. De mensen vinden dat vanzelfsprekend, maar dat is waar wij moeten zijn. Elke ploeg wil in de Champions League spelen. Als we ons daarvoor weten te kwalificeren is dat omdat we het goed hebben gedaan.”