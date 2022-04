Ronaldo is Anfield dankbaar: "Ik en mijn familie zullen dit moment van respect en medeleven nooit vergeten"

Dinsdag stonden Liverpool en Manchester United tegen over elkaar. De Portugees van United verloor begin deze week een baby en was niet aanwezig in de topper. De fans lieten zich van hun beste kant zien.

In minuut zeven, de rugnummer van Ronaldo, gingen de handen massaal tegen alkaar. Op die manier wou heel Anfield de aanvaller van United een hart onder de riem steken bij het verlies van de baby. Vandaag bedankte Cristiano Ronaldo alle fans voor de steun. Dit bericht op Instagram bekijken Cristiano Ronaldo (@cristiano) "Eén wereld... Eén sport... Eén wereldwijde familie... Bedankt, Anfield. Ik en mijn familie zullen dit moment van respect en medeleven nooit vergeten”, stuurde Ronaldo via Instagram de wereld in.