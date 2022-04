Jan Vertonghen maakt tongen lossen over effectieve speeltijd: "Scheidsrechter doet het nooit"

De tweet die Jan Vertonghen donderdagavond de wereld instuurde zorgt voor enorm veel reacties in het voetbalwereldje.

Vertonghen dropte een bommetje op Twitter door te stellen dat FIFA zeer snel een effectieve speeltijd in het voetbal moet invoeren. Hij deed een voorstel van twee keer dertig minuten om zo al het tijdrekken tegen te gaan. Vertonghen deed dat na de bekerwedstrijd tussen Porto en Sporting Lissabon waarin hopelijk veel tijdrekken plaatsvond.

Het debat over deze kwestie is niet nieuw. Er zijn al verschillende instanties bezig met dit onderwerp, maar voorlopig is er nog geen consensus over de zaak.

Vertonghen krijgt de steun van Marco Van Basten. “Als ik naar voetbal kijk, wil ik genieten van een dynamisch spel”, zegt de Nederlander aan Het Nieuwsblad. “Maar te vaak zie ik scheidsrechters die te snel fluiten of spelers die te lang blijven liggen of te lang over een wissel doen. Er gaat veel tijd verloren.”

Extra tijd lost het probleem niet op

Er zijn verschillende momenten waarbij tijd verloren wordt. “Akkefietjes met rode kaarten nemen soms vier minuten in beslag. En al de wissels die worden doorgevoerd. Dat is zes tot tien keer dertig seconden. Na een doelpunt duurt het ook lang voordat er weer wordt afgetrapt.”

Blessuretijd moet dat oplossen, maar is vaak ontoereikend. “Aan het eind heb je dan ongeveer tien minuten extra speeltijd nodig maar dat voegt een scheidsrechter er nooit aan toe. Ploegen verspillen meer tijd dan je denkt. In de ene wedstrijd kom je op 70 minuten zuivere speeltijd uit, in de andere op slechts 45 minuten. Dat kan eerlijker.”