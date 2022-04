Voormalig smaakmaker van Racing Genk onderweg naar de Premier League

Fulham heeft zich verzekerd van een plek in de Premier League en wil direct zwaar uithalen op de transfermarkt. Een voormalige middenvelder van Racing Genk heeft hun aandacht getrokken.

Fulham heeft torenhoge ambities na de derde promotie in vijf jaar en wil er alles aan doen een nieuwe degradatie te vermijden. Met Aleksander Mitrovic (ex-Anderlecht) heeft de club al topscoorder in huis want hij maakte veertig goals in het Championship. Nu wordt de spits ingezet om een landgenoot te verleiden tot een verblijf op Craven Cottage.

Volgens Britse media wil Fulham namelijk stunten door Sergej Milinkovic-Savic naar Londen te halen. De middenvelder van Lazio wordt door Mitrovic warm gemaakt voor een stap naar de Premier League.