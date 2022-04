🎥 Gnabry opent met heerlijke knal weg naar kampioenschap: Bayern 2-1 voor in kampioenenmatch tegen Dortmund

Met nog een kwartier op de klok staat Bayern 2-1 voor in de kampioenenmatch tegen Dortmund. Het moet dan wel winnen van Die Borussen, die Meunier en Thorgan Hazard moeten missen met blessures. Serge Gnabry toonde na 15 minuten alvast de weg met een heerlijke knal.

Bayern München kan vandaag voor de 32ste keer kampioen van Duitsland worden, nota bene in een thuiswedstrijd tegen grote rivaal en eerste achtervolger Borussia Dortmund. Wint het van de geel-zwarten, is het met een voorsprong van 12 punten met nog 3 matchen te spelen niet meer in te halen. Serge Gnabry toonde na 15 minuten alvast de weg met een heerlijke knal.