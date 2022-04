Geen Ziyech en Mazraoui tegen de Rode Duivels? De bondscoach is duidelijk: "Verschillende grenzen overschreden"

De bondscoach van Marokko, Vahid Halilhodzic is niet van plan om Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui op te roepen voor het WK in Qatar. In de poulefase neemt Marokko het op tegen de Rode Duivels.

Als we de bondscoach van Marokko mogen geloven, neemt Vahid Halilhodzic sterspelers Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui niet mee op het vliegtuig naar Qatar. De coach is niet te spreken over de mentaliteit van beide voetballers.

Zowel Ziyech als Mazraoui hebben verschillende grenzen overschreden volgens de bondscoach. "Als een speler weigert te trainen, weigert te spelen en blessures faket, dan is het bij mij einde verhaal. Ik selecteer geen speler die de groep uit balans kan brengen. Zelfs niet als hij Lionel Messi heet", zei de bondscoach in een interview met Nova TV.

© photonews

Vahid Halilhodzic heeft al langer een slechte relatie met beide spelers. Zo werden Ziyech en Mazraoui ook niet opgeroepen met de nationale ploeg voor de Afrika Cup. "Het nationale team is iets heiligs, wat niet van de spelers, maar van het hele volk is. Als iemand zich zo gedraagt, dan is het voor mij einde verhaal en wil ik er niet meer over praten. Dat is mijn beslissing. Als iemand er anders over denkt, dan is dat zijn zaak", vertelde Vahid Halilhodzic.

Twee sterkhouders waar de Rode Duivels al geen rekeninig mee moeten houden op 27 november in Qatar.