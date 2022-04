Napoli gooit titeldroom zelf aan diggelen: totale ommekeer na rust op bezoek bij Empoli

Napoli zal dit seizoen niet de Scudetto winnen. Daar kunnen we na zondagmiddag quasi zeker van zijn. Dries Mertens en co. gaven een riante voorsprong uit handen tegen laagvlieger Empoli.

Op slag van rust kwam Napoli op voorsprong via Dries Mertens. De Rode Duivel infiltreerde op het gepaste moment en knalde een lage voorzet via de doelman tegen de touwen. Toen Insigne er kort na de pauze 0-2 van maakte op bezoek bij Empoli, leken de drie punten op zak.

Empoli toonde echter veerkracht, terwijl Napoli als een pudding in elkaar zakte. Henderson scoorde in minuut 80 de aansluitingstreffer, Pinamonti schoot Empoli met twee doelpunten (83' en 87') in de zevende hemel: 3-2.

Napoli mag door deze onnodige nederlaag zijn titeldroom definitief opbergen. Mertens en co. staan op de derde plaats in de Serie A, met een achterstand van vijf punten op Internazionale, dat nog een match achter de hand heeft.