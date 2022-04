Toch nog een wending in dossier Mbappé? PSG-directeur Leonardo geeft nieuwe informatie

PSG heeft gisteren de Franse landstitel veroverd, voor de tiende keer. Daarin had Kylian Mbappé uiteraard een groot aandeel. De superspits leek de voorbije weken op weg naar Real Madrid, maar PSG doet er nog alles aan om hem van gedachten te doen veranderen.

De voorbije week zat een afvaardiging van PSG samen met de entourage van Mbappé in Doha. In de Qatarese hoofdstad werd er geprobeerd hem te verleiden met een nieuw contract. Eentje waarvan de cijfers uiteraard gigantisch hoog zullen zijn.

PSG-directeur Leonardo bevestigde bij Canal+ dat er gesproken is. “Dat klopt. We hebben daar gesprekken gevoerd", aldus Leonardo. “Kylian is nog steeds aan het nadenken. De kans bestaat dat hij blijft. Hij is alles aan het overdenken. Met of zonder Mbappé volgend seizoen, voor ons is dat uiteraard een wereld van verschil.”