Thomas Tuchel drukt speculaties de kop in: "Hij gaat vertrekken, we zullen hem missen"

Chelsea won zondagmiddag in extremis met het kleinste verschil van West Ham United. Na afloop kwam Chelsea-manager Thomas Tuchel met nieuws rond Antonio Rüdiger.

Het contract van de Duitse verdediger loopt af aan het einde van het seizoen. De voorbije weken werd er duchtig gespeculeerd over de toekomst van de 29-jarige verdediger. Na afloop van de partij kwam Thomas Tuchel voor de camera van Sky Sports met meer duidelijkheid.

"Hij wil de club verlaten, dat heeft hij mij persoonlijk verteld. Zowel de club als ik hebben er alles aan gedaan om hem hier te houden, maar we kunnen hem niet houden. En dat is teleurstellend, want we zullen hem erg missen."

Rüdiger kwam in de zomer van 2017 voor 35 miljoen over van AS Roma. Tot dusver speelde de Duitse international 196 officiële wedstrijden voor de Blues. Real Madrid ligt in pole position om Rüdiger transfervrij weg te halen uit Londen.