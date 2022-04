Dries Mertens en zijn ploeggenoten moeten vanaf nu samen het avondeten nuttigen

Dries Mertens en zijn ploeggenoten zullen langer op de club moeten blijven en zijn verplicht het avondeten te nuttigen in groep. Dit maakte de club bekend.

“De club, de sportieve leiding, coach en staf hebben beslist om het huidige trainingsschema aan te houden”, klinkt het maandag in een persmededeling. “Op die manier hopen we dat onze spelers opnieuw maximaal zullen presteren, zoals dat in de heenronde van dit seizoen het geval was.”

Dit houdt in dat de spelers vanaf nu samen het avondeten moeten nuttigen voor ze terug naar huis mogen. Napoli neemt deze beslissing om zo de reeks van slechte resultaten een halt toe te roepen. Oorspronkelijk gingen de spelers ook op afzondering, maar omwille van dat het hotel naast het trainingscentrum volzet is gaat dit niet door.

Het is niet de eerste keer dat de voorzitter van Napoli extreme beslissingen neemt om slechte resultaten om te draaien. Zo heeft hij een tweetal seizoenen geleden in conflict gelegen met de voltallige spelersgroep omdat hij de spelers op afzondering wou zetten.