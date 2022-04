Jean-Louis Garcia en Maziz blijven waakzaam: "We zijn nog maar halfweg, er blijft een 'tweede' helft te spelen"

Zaterdagavond heeft RFC Seraing het eerste duel van de play-offs bij RWDM gewonnen met 0-1. De staalarbeiders hebben dus een kleine voorsprong genomen voor de terugwedstrijd in Le stade du Pairay volgend weekend.

Ondanks de overwinning, vergat Seraing de wedstrijd af te maken. "Ik ben tevreden, we waren verantwoordelijk en volwassen. Er was kwaliteit, het enige spijtige is dat we de doorbraak niet hebben gemaakt gezien de mogelijkheden. Ik vergeet de kansen van onze tegenstander niet, maar wij hadden het merendeel van de doelpogingen. Als we iets helderder en efficiënter waren geweest, hadden we met een grotere voorsprong naar huis kunnen gaan", zei een tevreden Jean-Louis Garcia na de wedstrijd.

Maar de Franse coach blijft waakzaam. "We moeten geconcentreerd blijven en deze 0-1 is slechts een klein voordeel. We zullen veel druk moeten zetten in de terugwedstrijd om die te winnen. We moeten zeer geconcentreerd en nederig zijn om een goede wedstrijd te spelen in eigen stadion, die naar ik hoop vol zal zijn. Het is belangrijk voor een stad als Luik om twee clubs in 1A te hebben. We hebben een grote mobilisatie en een sfeer zoals vanavond in Molenbeek nodig", aldus de coach van Seraing.

© photonews

Ook Youssef Maziz blijft waakzaam voor de tweede wedstrijd. "We hebben de 'eerste helft' gewonnen, nu zijn er nog 90 minuten over om ons staande te houden. We moeten volgende week hetzelfde presteren, ook al moeten we niet vergeten dat we een zwak moment hadden in de wedstrijd. RWDM trof twee keer het doelhout en Oparé kon een bal op de lijn wegwerken. We zijn toch nog weggekomen met een schone lei en de overwinning", vertelde Maziz na afloop van de wedstrijd.